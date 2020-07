Langenfeld : Stadt lädt zu Führung durch das Langforter Wäldchen ein

Langenfeld Wegen der Rußrinden-Krankheit mussten in den vergangenen Wochen im Langforter Wäldchen viele Bäume gefällt werden. Dies hat bei den Anwohnern viele Fragen aufgeworfen.

Die Stadtverwaltung bietet deshalb interessierten Bürgern am Donnerstag, 16. Juli, 16 Uhr, eine Führung an. Gemeinsam mit dem zuständigen Förster können das Wäldchen und die gerodeten Flächen besucht werden. Der Förster wird Auskunft geben, warum die Fällung notwendig war und wie das Wäldchen für die Zukunft entwickelt werden soll. Vertreter des Fachbereichs Stadtentwicklung werden ebenfalls vor Ort sein. Treffpunkt ist die Straße Weißenstein, an der Brücke über den Galkhausener Bach. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden.