Grundstückskauf : Stadt kauft Grundstücke der Firma Braas

Am Kielsgraben sollen Fußballplätze entstehen – unterhalb des Greisbachsees, versetzt Richtung Baumberger Chaussee. Zu den beiden Tennisplätzen (hellrot) an der Bürgerwiese zieht der BaumbergerTennisclub (rechts oben im Bild). Der dunkelgrüne Bereich bietet Platz dafür. Foto: Stadt Monheim

(og) Für den geplanten Bau des Sportzentrums „Am Kielsgraben“ hat die Stadt einen großen Schritt getan. Die benötigten Grundstücke mit den ehemaligen Auskiesungsflächen sind seit letzter Woche in ihrem Besitz. Nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen der Stadt und der Firma Braas GmbH haben sich beide Parteien auf einen Kaufvertrag geeinigt. Er wurde am 30. Juni 2020 unterzeichnet.

Zum einen geht es um die Flächen, die unmittelbar für den Sportplatzbau benötigt werden, zum anderen um die umliegenden Flächen, die gemäß Rekultivierungsplan bis Ende 2025 noch durch die Firma Braas wieder herzustellen sind. Diese Arbeiten werden vertragsgemäß von der B+R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH erledigt und die Flächen gehen dann in den Besitz der Stadt über. Insgesamt erwirbt die Stadt 38.000 Quadratmeter, etwa 20.000 sind für den Sport vorgesehen. Bezahlt wird in zwei Chargen, so Bürgermeister Daniel Zimmermann. „Dann können wir mit dem Bau der Sportanlage früher beginnen. Wir sind deshalb sehr froh über die nun erzielte Einigung“, betont er. „Die weiteren Abstimmungen mit den Sportfreunden Baumberg als künftige Hauptnutzer des neuen Sportzentrums können jetzt starten.“ Jürgen Schick, Vorstand der Sportfreunde, ist glücklich, dass es endlich soweit ist. „Dann können bald wieder alle Mannschaften auf einem Platz trainieren“, sagt er. Er redet von etwa 26 Teams. Und der BTSC könne die Anlage Europaallee für Leichtathlektik ungestört nutzen.

Östlich der Bürgerwiese und den bestehenden Tennisplatzanlagen soll die Sportanlage für den Fußballbetrieb entstehen, bestehend aus zwei Großspielfeldern, einem Kleinspielfeld, Stellplätzen und Nebenflächen. Auch der Bau einer Tribüne mit rund 250 Sitzplätzen ist vorgesehen. Laut Machbarkeitsstudie rechnet die Stadt mit Gesamtkosten für die Errichtung der Freianlagen und Funktionsgebäude in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro. Die Baumaßnahmen könnten von Anfang 2023 bis Herbst 2024 laufen, die Bereitstellung der finanziellen Mittel ist für den Haushalt 2021 vorgesehen. In die Machbarkeitsstudie sind die Wünsche der Sportfreunde als Ergebnis zahlreicher Gespräche bereits eingeflossen.

An der Bürgerweise soll Platz für einen weiteren Tennisplatz entstehen. Der Baumberger Tennisclub 1975 soll von der Sandstraße an die Bürgerwiese ziehen, wo bereits der TC Rot-Gelb Monheim beheimatet ist, so dass der „weiße Sport“ künftig an einer Stelle vereint ist, einschließlich des TC Blau-Weiß. Die Fläche des Baumberger Clubs soll dann für Gewerbe vorgesehen werden.