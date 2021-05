Gut zur Abschreckung und für Tätersuche : Firmen und Privatleute setzen auf Videoüberwachung

Die an der Langenfelder Herzogstraße ansässige Sicherheitsfirma Freihoff überwacht Firmengelände und Privathäuser. Foto: Freihoff

Langenfeld Nach Angaben einer Langenfelder Spezialfirma ist der Absatz von Videoüberwachungssystemen in den vergangenen Jahren rapide gestiegen. Die Polizei befürwortet private Kamera-Anlagen.

(mei) Immer mehr Menschen wollen ihre Wohnhäuser oder Firmengebäude durch eine Videoüberwachung gegen Verbrecher sichern. „In den letzten drei Jahren hat nach einer Analyse unseres Unternehmens die Nachfrage für die Installation von Überwachungsanlagen um rund 80 Prozent zugenommen“, sagt Frank Pokropp, Chef der Freihoff Sicherheitssysteme GmbH. Das an der Herzogstraße in Langenfeld ansässige Unternehmen bietet Videoüberwachungssysteme an, installiert und konfiguriert sie.

Sowohl Firmen wie auch Privatleute wollen sich laut Pokropp so vor Vandalismus und Einbrüchen schützen. „Dabei fällt auf: Die Kunden wollen nicht nur die Überwachung, sie wollen auch in Echtzeit über Ereignisse informiert werden.“ Dies geschehe bei der eigenen Kundschaft entweder über die Leitstelle der Freihoff-Gruppe oder aber über die Benachrichtigung in der App auf dem Smartphone.

Nicht nur TV-Kommissare suchen an einen Tatort nach Überwachungskameras, die ihnen Aufschlüsse geben zur Aufklärung der Fälle. Sondern auch die Kreispolizei Mettmann, bestätigt deren Sprecher Daniel Uebber: „Solche Überwachungskameras sind einerseits als Abschreckung nützlich und verhindern womöglich Straftaten, andererseits bekommen wir aus solchen Aufnahmen bei Ermittlungen nach Straftaten immer wieder wichtige Hinweise.“

Das gilt nach Uebbers Worten nicht nur für Einbrüche und Vandalismus, sondern etwa auch bei Raubüberfällen auf Banken, Tankstellen und Läden, bei Gewalt in Bahnen und Bussen, Geldkartenbetrug an Automaten und weiteren Delikten. „Oft bekommen wir Bilder, die wir dann für die Öffentlichkeitsfahndung einsetzen können.“ Auch Baustellen würden wegen des Diebstahls von Maschinen und Material so zunehmend überwacht.

„Die Nachfrage nach Videoüberwachungsanlagen steigt stark“, sagt Pokropp. Moderne Kamerasysteme seien intelligent, individuell konfiguriert und entsprächen mit ihrer Software den geltenden Datenschutznormen. „So stellen sie unter anderem eine dynamische Verpixelung sicher.“ Pokropp zufolge ermöglichen Kameras eine lückenlose Überwachung und die Aufschaltung der Anlage auf eine Notruf- und Serviceleitstelle. Dies stelle ein schnelles Eingreifen im Ernstfall sicher.

(mei)