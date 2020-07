Feuerwehr Monheim : Alte Feuerwache wird abgerissen

Der Abriss der alten Feuerwache in Monheim hat begonnen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Bald ist der hohe Turm an der Feuerwache Geschichte. Die Abrissarbeiten am alten Gebäude haben begonnen.

(og) „Pflastersteine kommen weg, der Hof wird aufgerissen, der alte Turm kommt weg“, erläutert Monheimes Feuerwehr-Chef Torsten Schlender. Bereits im April waren große Teile der Feuerwehr in den Neubau an der Paul-Lincke-Straße gezogen, früher als geplant. Coronabedingt. Jetzt zieht der Rest nach. Etwa ein Jahr werden die Bauarbeiten für das zweite Gebäude dauern, dass sich an den Neubau schmiegt.