Unterwegs in Reusrath : Ein Dorf rüstet sich für die Zukunft

Langenfeld Der Ortsteil hat eine lange Geschichte. Erste urkundliche Erwähnung fand 904 die Siedlung Neurath. 1281 wurde Reusrath als „Ruzerode“ schriftlich genannt. Es wird zurzeit viel gebaut.

Ländlich ist Reusrath kurz vor der Autobahn 3, dort gibt es Gemüsefelder und Gärtnereien. Idyllisch muten die Ansiedlung Hapelrath mit ihren Fachwerkhäuschen und das Naturschutzgebiet Further Moor an. Hingegen entwickelt sich am anderen Ende von Reusrath langsam der Gewerbepark Nord-West. Dazwischen liegen viele Neubaugebiete mit Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Doppelhaushälften. 6500 Menschen wohnen im südlichen Langenfelder Stadtteil.

Hapelrath Karl-Wilhelm Bergfeld wohnt in Hapelrath „wunderschön im Grünen“. Er ist vor 37 Jahren in das 1825 errichtete Fachwerkhaus seiner Vorfahren eingezogen und hat das Gebäude restauriert. Es steht unter Denkmalschutz. Der BUND-Vorsitzende liebt die Natur und nimmt dafür Nachteile wie die schwierige Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in Kauf. „Es sind eineinhalb Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle. Wer hier wohnt, braucht ein Auto.“ Und das sind 13 Menschen, überwiegend zwischen 60 und 80 Jahren. „Ich wünsche mir einen Bürgerbus, der unsere Häuser anbindet.“ Ein Anliegen, das Andreas Menzel (BGL-Ratsherr) unterstützt. Er wohnt seit 17 Jahren in Reusrath und kritisiert, dass die Busse in die Innenstadt ab dem frühen Abend nur stündlich fahren. Ganz extrem sei die Situation in Gieslenberg und Mehlbruch. „Von dort gibt es keinen Busverkehr mehr in die Stadt.“