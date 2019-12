Wochenkolumne Zugabe Unser Senf zum Wochenende : Intelligente Technik für Stadtentwicklung nutzen

Langenfeld Die Langenfelder können stolz auf ihre neuen Lichtstelen im Freizeitpark sein: Sie haben sich im dreimonatigen digitalen Testlabor als wahrhaftig intelligente Leuchten erwiesen.

Der Einsatz des leistungsstarken Innenlebens und der feinfühligen Sensorik an anderen Stellen im Stadtgebiet ist somit geritzt. Leuchtstelen dieser Art stehen seit kurzem in der City an der gerade umgestalteten Solinger Straße, deren höhere Straßenlaternen im 2018 umgebauten Abschnitt bis zur Bahnunterführung teils ebenfalls digital aufgerüstete Intelligenzbestien sind.