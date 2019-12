Monheim : Der ADFC plant noch einige Touren im Dezember

Der ADFC bietet Touren zu jeder Jahreszeit und mit unterschiedlichen Anforderungen an. Foto: ADFC

Langenfeld (ilpl) Weihnachten steht vor der Tür und der ADFC bietet am Sonntag, 15. Dezember, eine Glühweintour an. Besucht wird ein Weihnachtsmarkt in der näheren Umgebung. Die Tour wird mit 40 Kilometern angesetzt.

Tourenleitung: Horst Seidenstecher und Gerd Hoffmann. Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr am Rathaus Langenfeld.

Am Dienstag, 17. Dezember, bietet der Club eine Nachmittagstour ein, die von Christel Rieger geleitet wird. Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr an St. Martin in Richrath.

Am Samstag 21. Dezember, ist eine zügige Samstagstour über 50 Kilometer auf hügeliger Strecke mit mäßigen Steigungen geplant.

Der ADFC lädt an jedem dritten Samstag im Monat zu einer zügigen Fahrradtour ins Langenfelder Umfeld ein. Am Ziel oder an einem interessanten Ort wird meistens in einem Café oder einer Gaststätte eine Getränkepause eingelegt. Die Tourenleitung hat Hans Kaufmann. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathaus Langenfeld.