Umweltschutz in Moers : Intelligente Laternen sollen in Moers leuchten

Eine Solarlaterne am Berliner Platz in Langenfeld. Dort und im benachbarten Monheim gibt es bereits Laternen, die als WLAN -Hotspots dienen und ihre Helligkeit anpassen, wenn jemand vorbeikommt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Moers Die Enni möchte an ausgewählten Stellen in der Stadt Laternen installieren, die zum Beispiel auch als Ladesäulen für E-Bikes oder als WLAN-Hotspot dienen können.

Manche Moerser sind ja schon froh, wenn die Straßenlaternen der Stadt das tun, was sie sollen: leuchten. Erst jüngst hat die CDU moniert, dass im Stadtgebiet „an einigen Stellen funktionsfähige Beleuchtungen“ fehlten. Insbesondere auf der Lotharstraße, Otto-Ottsen-Straße und Kaiserstraße sei dies der Fall. „Wenn uns Laternen gemeldet werden, die kaputt sind, werden die repariert“, sagt dazu Enni-Sprecherin Katja Nießen. Dass die Straßenbeleuchtung in Moers nicht nur hier und da repariert, sondern grundsätzlich erneuert werden müsste, ist natürlich auch bei der Enni bekannt. Von 2,9 Millionen Euro Investitionsbedarf für die nächsten vier Jahre hatte sie Ende 2018 gesprochen. In diesem Jahr will die Enni allein 200.000 Euro ausgeben, um veraltete Leuchtstoffröhren, die immer noch in etlichen der insgesamt 9600 Moerser Laternen stecken, durch moderne Leuchtmittel zu ersetzen.