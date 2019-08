Hochschule Rhein-Waal : Das intelligente E-Bike

Kreis Kleve Prof. Dirk Nissing und sein Team arbeiten an smarten Fahrrädern, die ihre Strecke „vorausdenken“ und immer genug „Saft“ im Akku haben sollen. In Zukunft könnten sie auch helfen, Unfälle zu verhindern.

Kabel führen am Rahmen des E-Bikes entlang, eine schwere Kette treibt die Kurbel an, das Hinterrad klemmt auf einem Rollenstand, das Vorderrrad fehlt. Es lehnt ein Stück weiter an der Wand. Aufrecht gehalten wird das Rad von einer Aluminium-Konstruktion und einem Stahlseil. Das Rad reißt auf einem Rollenstand Kilometer ab – im Stand, aber mit allem, was ein Fahrrad erleben kann, denn mit dem Rollenstand lassen sich alle Fahrsituationen reproduzierbar simulieren: Bergauf- und Bergabfahrten, schnelle Fahrten mit voller E-Unterstützung, Gegen- und Rückenwind-Fahrten oder auch nur einfach gemütliches Bummeln.