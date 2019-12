Jetzt anmelden : Rex macht bei Schulkinowochen mit

Lehrer melden ihre Klassen ab sofort an. Die Filme werden vom 23. Januar bis 6. Februar in Langenfeld gezeigt. Dazu gibt es Unterrichtsmaterial.

Das Langenfelder Rex-Kino an der Hauptstraße hat die Schulen im Blick. „Pro Jahr machen wir rund 20 Sondertermine, an denen wir ausgesuchte Filme speziell für Schulklassen zeigen“, berichtet Schauplatz-Chef Georg Huff. So schauten sich beispielsweise die Lehrer auf Wunsch mit einem kompletten Jahrgang Romanverfilmungen an, um ein Unterrichtsthema im Fach Deutsch zu ergänzen. Auch die Gruppen der Ferienbetreuung für den offenen Ganztag an den Grundschulen seien gerne und regelmäßig im Rex-Kino zu Gast.