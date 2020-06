Langenfeld : Feuerwehr löscht in der Hitze entflammte Heckenbrände

Langenfeld Die Feuerwehr ist in der sommerlichen Hitze am Freitagmittag zu brennenden Büschen und Bäumen ausgerückt.

(mei) Neben dem Parkplatz des SSV Berghausen an der Baumberger Straße standen etwa 150 Meter Gras und Sträucher in Flammen. Durch einen umfangreichen Löschangriff verhinderten die Wehrleute ein Übergreifen auf Bäume. Parallel war die Feuerwehr an den Heimchenweg gerufen worden, wo Anwohner mit einem Gartenschlauch die Flammen an einem Baum, einer Hecke und auf Rasen schon weitgehend gelöscht hatten. Die Wehrleute übernahmen die Nachlöscharbeiten.