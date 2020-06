Kursangebote : Monheimer VHS startet mit Sommerprogramm

Für den Strandurlaub in Spanien können die Monheimer ihre Sprachkenntnisse auffrischen. Foto: dpa/Clara Margais

Monheim Mit Yoga, Wandern und einem ersten Sprachkurs steigt die Volkshochschule in Monheim nach der Corona-Pause langsam wieder in das normale Veranstaltungsprogramm ein. In den vergangenen Wochen konnten nur Kurse, die zum Beispiel über den zweiten Bildungsweg auf staatliche Prüfungen vorbereiten, wieder stattfinden.

Im Juli und August gibt es jetzt auch ein kleines Sommerprogramm. „Der Corona-Lockdown hat auch das Angebot der Volkshochschule zum Erliegen gebracht. Deshalb freuen wir uns, dass jetzt die ersten Kurse wieder den Weg zur Normalität ebnen“, sagt der stellvertretende VHS-Leiter Johannes Lill.

Los geht es in der Gänselieselstadt am Montag, 6. Juli, mit einem einwöchigen Spanischkurs für den Sommerurlaub. Teilnehmer können sich mit den ersten Worten und Sätzen für ein paar sonnige Tage in diesem Jahr rüsten oder sich auf den verschobenen Urlaub im kommenden Jahr freuen.

Für innere Gelassenheit und Entspannung sorgen Wohlfühlyoga mit Fokus auf den Rücken und Yoga für mehr Energie. Zum Infektionsschutz sollten Teilnehmer eigene Yogamatten sowie ein eigenes Handtuch mitbringen. „Der Sommer lädt aber auch zur Bewegung im Freien, zum Entspannen und Auftanken ein, deshalb bieten wir Gesundheitswandern an“, freut sich der neue VHS-Leiter Christoph Leven. An vier Terminen geht es in den Knipprather Wald für je zwei Stunden Fitness und Bewegung, Kräftigung und Ausdauer – jedes Mal unter einem anderen gesundheitsbezogenen Thema.

Nähere Informationen zu allen Angeboten gibt es auf der Internetseite der Volkshochschule unter www.vhs.monheim.de bei den Kursangeboten. Anmeldungen werden direkt im Internet oder per E-Mail an vhs@monheim.de entgegen genommen.