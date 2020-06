Monheim : Kinder erobern neuen Spielplatz

Monheim Er ist einer von knapp 70 öffentlichen Spieloasen im Stadtgebiet Monheim. Die Vorschulkinder der Baumberger Awo-Kita Kunterbunt haben den neuen Spielplatz an der Radstädter Straße schon länger im Visier. Bei der offiziellen Einweihung mit Bürgermeister Daniel Zimmermann dürften ihn die „Schulis“ endlich in Beschlag nehmen.

(og) Mit lautem Jubel stürmen die Kinder über die Hackschnitzel. Die Vorschulkinder der Baumberger Awo-Kita Kunterbunt haben den neuen Spielplatz an der Radstädter Straße schon länger im Visier. Bei der offiziellen Einweihung mit Bürgermeister Daniel Zimmermann dürften ihn die „Schulis“ endlich in Beschlag nehmen. Insgesamt 175.000 Euro hat die Stadt in die neue Fläche investiert.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es knapp 70 öffentliche Spielflächen, teilt Sprecherin Birte Hauke mit. Im vergangenen Jahr wurden die umgestalteten Spielplätze an der Wilhelm-Leuschner-Straße, Helene-Lange-Straße, Richard-Wagner-Straße und der Straße Unter der Schmiede eröffnet. Noch in diesem Jahr sollen die Spieloasen an der Baumberger Straße Im Rennenkamp und an der Monheimer Marderstraße umgestaltet werden, kündigt Hauke an.