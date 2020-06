Langenfeld : Lions stiften Logo für Parkplätze

Langenfeld In Langenfeld wird jetzt auf Initiative des Lionsclubs und des Bürgermeisters Frank Schneider (CDU) ein ergänzender Hinweis an diesen Flächen angebracht. Die Idee stammt aus der französischen Partnerstadt Senlis.

In Langenfeld wird jetzt auf Initiative des Lionsclubs und des Bürgermeisters Frank Schneider (CDU) ein ergänzender Hinweis an diesen Flächen angebracht. „Du bist nicht behindert? Dann stehst Du hier falsch!“ Deutlich, kurz und klar sollen die blauen Schilder mit dem Lions-Logo zum Nachdenken anregen und ab sofort faule Ausreden bei der städtischen Ordnungsbehörde verhindern.

Bürgermeister Frank Schneider, der die Idee im Sommer 2019 aus der französischen Partnerstadt Senlis mitbrachte, fand in „seinem“ örtlichen Lionsclub einen bereitwilligen Partner für die Realisierung und Finanzierung. Beim Besuch einer Langenfelder Delegation im Oktober bei den französischen Freunden in Senlis verschaffte sich Präsident Eric Bernhard einen eigenen Eindruck und sorgte für die formelle Zustimmung im Club. Dabei spielte es auch eine Rolle, dass die französischen Lions von sehr positiven Reaktionen auf das vielfältig sichtbare Lions-Logo berichteten.

In Senlis und anderen Orten sind diese Parkplätze zusätzlich mit dem an das Gewissen appellierenden Text versehen (übersetzt) „Wenn Du meinen Parkplatz nimmst, dann nimm auch meine Behinderung“. In einem breiten Prozess, an dem alle Clubmitglieder und Behindertenvertreter beteiligt waren, wurde über die weitgehende Übernahme der französischen Idee oder eine passende, andere Formulierung entschieden.