Ab Montagnachmittag geöffnet : Im Langenfelder Freibad ist zum Saisonstart der Eintritt frei

Abstand halten. Im Nichtschwimmerbecken ist die Riesenrutsche gesperrt und die Wassersprudler bleiben aus. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Am Montag um 14.30 Uhr startet die Freiluftsaison in den Schwimmbecken an der Langforter Straße. Es gelten coronabedingt etliche Beschränkungen. Tickets müssen online gebucht werden. Vorerst sind sie gratis.

Die Ferien haben begonnen und Daheimgebliebene können ab Montag ins Freibad abtauchen – und das sogar gratis. Die Corona-Krise prägt den Saisonstart an der Langforter Straße. „Es dürfen sich dort maximal 500 Besucher gleichzeitig aufhalten“, sagt Kristin Erven-Hoppe vom Bäderbetreiber Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL). Die Riesenrutsche und die Wassersprudler sind nicht nutzbar, hinzu kommen coronabedingt weitere Einschränkungen des Badespaßes. Erfreulich für die Besucher indes: „Zum Saisonstart und in den ersten Tagen danach ist der Eintritt frei“, sagt die SGL-Sprecherin. Ein vorab online gebuchtes Ticket als Ausdruck oder auf dem Smartphone sei indes Pflicht (siehe Infobox).

Wegen der Schutzbestimmungen in der Pandemie müssen laut Bürgermeister Frank Schneider gewohnte Abläufe im Freibad verändert werden. Zur möglichen Nachverfolgung von Kontakten im Falle einer Infektion sei eine namentliche Buchung vorab unbedingt erforderlich. Dieses fürs Bad neue Buchungssystem werde stufenweise eingeführt. In der Startphase können Besucher zwar die fünfstündigen Badezeiten (8-13 oder 14.30-19.30 Uhr) für sich reservieren, das Bezahlsystem ist aber laut Erven-Hoppe noch nicht einsatzfähig. „Die Neueinrichtung ist sehr kompliziert und das System muss reibungslos funktionieren, damit es keine falschen Abbuchungen und Reklamationen gibt.“ Bis dahin geht es also für lau ins Freibad.

Für ein Einbahnstraßensystem sind viermal zwei Bahnen voneinander abgetrennt. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Info Tickets online buchen oder übers Bürgerbüro Die Ticketbuchung ist bis zu drei Tage im Voraus online über www.sglangenfeld.de möglich. Wer solch ein Ticket nicht selbst online reservieren kann, bekommt im Bürgerbüro des Rathauses Hilfe. An der SGL-Rezeption gibt es keine Tickets. Dort werden Halbjahreskarten erstattet. Vor der Pandemie gekaufte 10er- und Einzeltickets bleiben gültig für später.

Das 50 Meter lange Sportbecken sowie das daneben liegende Springerbecken sind von Grund auf saniert worden und stehen bereit. Das Schwimmerbecken ist durch Leinen in vier lange Streifen unterteilt, in denen von Beckenrand zu Beckenrand jeweils gegen die Uhrzeigerrichtung zu schwimmen ist. Coronabedingt bleiben wegen des Übertragungsrisikos durch Aerosole im Nichtschwimmerbecken die Wassersprudler aus und zudem die spritzende Riesenrutsche gesperrt.

Maskenpflicht besteht an den Umkleiden. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Die beiden für Kleinkinder komplett neu gebauten und durch eine Minirutsche verbundenen Planschbecken aus Edelstahl sind noch nicht fertig. Am Freitag war auf der abgesperrten Bäder-Technikchef Bernd Münten zugange. Er geht davon aus, dass die neue Attraktion für die jüngsten Besucher etwa Ende Juli bereits sein wird. „Die Technik ist so gut wie fertig. Der Edelstahlboden muss noch rein, dazu die Masten mit dem Sonnenschutzsegel.“ Danach werde ringsum gepflastert und Rollrasen verlegt. Coronabedingt wird die Badezeit auf täglich zweimal fünf Stunden für zunächst bis zu 500 Besucher begrenzt. „Auf diese Weise können wir die Einhaltung der geforderten Mindestabstände auf der Wiese und insbesondere im Wasser sicherstellen“, erläutert SGL-Vorstand Martin Bock. Und in der besucherfreien Zeit zwischen 13 und 14.30 Uhr würden die vorgeschriebenen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten erledigt. Dieses Konzept von SGL und Stadtentwicklungsgesellschaft habe das Gesundheitsamt bewilligt.

Das neue Planschbecken ist noch im Bau. Es soll etwa Ende Juli nutzbar sein. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)