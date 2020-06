Feuerwehr-Einsatz in Mönchengladbach : Leeres Wohnhaus in Dahl steht in Flammen

Die Feuerwehr brachte den Brand in Dahl unter Kontrolle. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Ein Brand in einem leerstehenden Wohnhaus an der Straße Dahl Landwehr hat die Feuerwehr am frühen Montagmorgen beschäftigt. Die Löscharbeiten zogen sich letztlich über mehrere Stunden hin.

Ein aufmerksamer Mitbürger hatte in der Nacht eine starke Rauchentwicklung an dem Wohnhaus festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Dachstuhl und den Fenstern des ersten Obergeschosses.

Da die Dachkonstruktion und die Zwischendecken bereits stark beschädigt waren, musste die Brandbekämpfung im Gebäude zurückgenommen werden, der Brand wurde von außen unter Kontrolle gebracht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den frühen Morgen hin.

(RP)