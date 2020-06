Weiterbildung : Volkshochschule stellt Programm vor

Langenfeld Sprachkurse, Gesundheits- und Kreativangebote finden ab Ende August wieder statt. Auch Städtetouren sind wieder ins Programm aufgenommen worden. Über 1400 Anmeldungen sind bereits eingegangen.

Beratung In diesem Jahr bietet die VHS vor dem Semesterstart, am 22. August, einen Sonderberatungstermin an, der auch telefonisch genutzt werden kann. Kontakt sowie alle weiteren Informationen gibt es online unter www.vhs-langenfeld.de

Auf ein gestiegenes Interesse an den Kreativangeboten reagiert die Bildungseinrichtung ebenfalls, sie bietet im kommenden Semester Strick- und Häkelkurse und auch ein- bis zweitägige Näh-Workshops an. Neben fachmännischen Weinproben können sich Feinschmecker dieses Mal auch für ein Gin-Tasting bei der Bildungseinrichtung anmelden.

Während der Sommerferien und bis zum offiziellen Semesterstart am 24. August, bietet die VHS in diesem Jahr ein kleines Sommer-Spezial für daheim gebliebene Kinder und Jugendliche an. Zwischen unterschiedlichen Kreativangeboten, Kunst, Tanz und Handwerk bis zur Erstellung eines eigenen Podcasts reicht das Programm. Ein Blick in das vielfältige Kursangebot lohnt sich auf alle Fälle.