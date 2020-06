Baumberg : Sie kreiert fantasievolle vegane Eissorten

Doreen Mattuczak bietet veganes Eis in vielen Sorten in Baumberg an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Doreen Mattuczak vom Eiscafé „art & wEISe“ verrät ein Rezept. Die raffinierteren Varianten bekommt man vor Ort. Verkauf und Beratung machen ihr viel Spaß, besonders wenn Kinder mit ihren Eltern kommen.

Eis gibt es an jeder Ecke. Veganes Eis gibt es nur in Monheim an der Hauptstraße bei „art & wEISe“. Mittlerweile bietet Doreen Mattuczak 60 Sorten an – natürlich im Wechsel, sagt die Besitzerin des hübschen Eiscafés in Baumberg. Was bei der Eröffnung vor zwei Jahren eher kritisch beäugt wurde, hat längst durch seinen hervorragenden Geschmack überzeugt: weiße Schokolade mit Himbeeren und Thymian, Stachelbeer- oder Rhabarber-Eis, Datteleis mit Dattelsirup und Dattelmus, ganz ohne Zucker, Passionsfrucht-Eis mit feiner säuerlicher Note, Kokos-Eis mit gerösteten Raspeln als Topping und das beste Zartbitter-Schokoeis weit und breit – ganz ehrlich: Milch, Sahne oder Ei vermisst man nicht. „80 Prozent unserer Kunden sind keine Veganer“, sagt Doreen Mattuczak. „Sie kommen einfach, weil es ihnen schmeckt.“