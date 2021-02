Langenfeld : Bürger wollen für Netto kämpfen

Langenfeld Ende März soll der Nahversorger im Langforter Einkaufszentrum schließen. Politik signalisiert Unterstützung. Auch der Bürgerverein arbeitet an einer Lösung.

(og) Viele Langforter Bürger sind erst durch Artikel in der RP auf die bevorstehende Schließung der Netto-Filiale im Langforter Einkaufszentrum aufmerksam geworden. Der Bürgerverein Langfort hatte auf diese Entwicklung hingewiesen und daraufhin große Resonanz aus Langfort und dem benachbarten Martinsviertel erhalten. „In zahlreichen Rückmeldungen an den Bürgerverein beklagen Anwohner den zum Teil essentiellen Verlust an Lebensqualität, der sich aus dem Rückzug Nettos für die Versorgungslage in diesem Wohnbereich ergibt,“ berichtet der Vorsitzende Frank Klarmann.