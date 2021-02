Kreis Mettmann : Kreis-Polizei wirbt jetzt plakativ für das Berufsbild

Nicole Rehmann berät nächsten Mittwoch am Telefon. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Kreis Mettmann Abiturienten, die sich für Recht und Gesetz einsetzen möchten und auf der Suche nach einem spannenden Job sind, einer Berufung, könnten eine berufliche Karriere bei der Polizei NRW ins Auge fassen.

(elm) Interessierte junge Menschen können sich noch bis zum 8. Oktober für den nächstmöglichen Einstellungstermin am 1. September 2022 bewerben.

Um für den Polizeiberuf weiterhin auch sichtbar und präsent zu werben, hat die Kreispolizeibehörde Mettmann nun an mehreren Orten im Kreisgebiet großflächige Plakate anbringen lassen. „Wir können nicht wie sonst üblich mit den vielen Interessenten an den Schulen oder im BIZ direkt ins Gespräch kommen, also müssen wir auf andereren Wegen auf uns aufmerksam machen“, erklärt Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann.