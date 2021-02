Heimatliebe in Düsseldorf : Mörsenbroich soll ein Wappen erhalten

Mörsenbroich Mit dem Zeichen soll das Heimatgefühl im Stadtteil gestärkt werden. An den Entwurf können sich die Bürger, Vereine und Schulkassen bei einem Wettbewerb beteiligen. Dem Stadtteil fehlt ein Zentrum oder Wahrzeichen.

Da es auch in der näheren Zukunft kein Zentrum mit Wiedererkennungswert geben wird, möchte Ferry Weber (FDP), Mitglied in der Bezirksvertretung 6, nun auf andere Weise für eine Identifikationsmöglichkeit mit dem Stadtteil sorgen. Gemeinsam mit dem Bürgerverein Mörsenbroich hat er die Schaffung eines Wappens für den Stadtteil initiiert. Bei der Gestaltung sollen die Bürger einbezogen werden. Diese wird deshalb über einen Wettbewerb erfolgen, an dem sich jeder beteiligen kann. „Schön fände ich es, wenn Vereine, Gruppen oder Schulklassen Entwürfe anfertigen würden“, sagt Weber. Er will dazu mit den Schulen im Stadtteil Kontakt aufnehmen.