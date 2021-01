Supermarkt im Einkaufszentrum soll Ende Mai schließen : Hellerhofer Bürgerverein sammelt Unterschriften für Edeka-Erhalt

Hellerhof Schließt der Supermarkt wie geplant in wenigen Monaten, wird es im Stadtbezirk 10 keinen Vollsortimentler mehr geben. Das wollen alle verhindern, Kunden wie Stadtteilpolitiker. Auch der Eigentümer sieht sich in der Pflicht. Derzeit laufen auf allen Ebenen Gespräche.

Neben der Hellerhoferin Janine Schmidt, die online unter www.weact.de gegen die Schließung des Edeka-Marktes im Einkaufszentrum an der Carlo-Schmid-Straße eine Petition gestartet hat, ist auch der dortige Bürgerverein aktiv geworden. Während Schmidts Aktion sich vor allem an jüngere internetaffine Kunden wendet, haben Vereinsvorsitzender Harald Mikat und sein Vorstandsteam auch die Senioren im Blick“: „Wir haben in den vergangenen Tagen jedem Hellerhofer einen Protestzettel mit der Bitte um eine Unterschrift in den Briefkasten gesteckt“, berichtet Mikat.

Die Zahl der zusammengekommenen Unterschriften will der Hellerhofer Bürgerverein zum einen an die Edeka-Zentrale in Hamburg mitteilen, zum anderen soll sie an den Vermieter und den Stadtrat weitergeben werden. Michael Greiner der Langenfelder Gesellschaft H+V Immobilien, der die Immobilie gehört, will versuchen, wieder einen Supermarkt mit Frischfleisch und Wursttheke in das Einkaufszentrum zu holen. Allerdings gibt es eine nicht unwesentliche Hürde: Die Fläche beträgt weniger als 1600 Quadratmeter; da winkt jede große Einzelhandelskette gleich ab.