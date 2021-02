Monheim : Blue 714 soll eine Landmarke setzen

Der Büroturm und das Atriumhaus in der Vogelperspektive. In der Nachtansicht wird der Leuchtturmeffekt des Projektes deutlich. Foto: Goldbeck

Monheim Im Gewebegebiet Rheinpark entstehen in den nächsten Jahren ein neungeschossiger Büroturm und das fünfte Bauprojekt von Complemus. Letzteres ist schon weitgehend vermietet, Baubeginn ist noch im ersten Quartal.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Die höchste Erhebung im Gewerbegebiet Rheinpark, der Monberg, bekommt Konkurrenz: Am Ende der Wasserachse will der Projektentwickler Landmarken AG einen Gebäudekomplex errichten, der aus einem 40 Meter hohen Büroturm und einem Atriumhaus besteht, die zusammen gut 20.000 Quadratmeter Bürofläche bieten. Eine Animation auf der Homepage mit der Adresse Blue 714 lässt erkennen, dass der neue Komplex tatsächlich eine unübersehbare Landmarke setzt, vor dem selbst der Monberg einen Buckel macht.

Thomas Zitzmann von der Wirtschaftsförderung schätzt sich glücklich, dass es der Stadt gelungen ist, das Grundstück vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie zu verkaufen. Denn nach Prognosen in der Maklerbranche werden die neuen Homeoffice-Regeln auch über die Pandemie hinaus Bestand haben, so dass der Bedarf nach Büroflächen um geschätzte zehn Prozent zurückgehen wird. „Die Konzeption des Büro-Komplexes Blue 714 erlaubt es, das Projekt – je nach Vermietungsstand – in zwei Bauabschnitten zu realisieren“, so Zitzmann. Zudem entlastete das Parkhaus, das die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) vis a vis baut, die Projektentwickler vor der Notwendigkeit, eine kostspielige Tiefgarage vorzusehen. Die SEG habe mit Landmarken eine Vereinbarung geschlossen, wonach die künftigen Mieter einen gewissen Anteil der 2000 Stellplätze anmieten müssen.

Info Blue 714: 20.000 qm Nutzfläche „Blue 714“ (Lage am Rheinkilometer 714) Grundstücksfläche: 7153 Quadratmeter Gesamtmietfläche: 20.257 Quadratmeter Über das benachbarte Parkhaus der SEG stehen 2000 Parkplätze zur Verfügung. Zur Nahversorgung ist im Erdgeschoss Gastronomie geplant. Die Gebäude lassen sich flexibel als Büro, Lager oder Labor nutzen.

„Wir sind bezüglich der Entwicklungen auf dem Büromarkt optimistisch“, sagt Kolja Linden, Sprecher der Landmarken AG. Der Bedarf nach Flächen sei groß, auch wenn diese künftig mutmaßlich weniger als reiner Arbeitsort dienen werden, sondern auch als Treffpunkt für Kommunikation und Austausch, wo Teams zusammenkommen können. „Innovation entsteht nur im Austausch“, sagt er. Deshalb wollen die Architekten im Blue 714 Büroeinheiten und Raumkonzepte in unterschiedlichsten Größen und Formen ermöglichen – bis hin zu Büros, die einer Wohngemeinschaft ähneln.

Der Ankauf des Grundstücks liegt gut ein Jahr zurück, erst jetzt ist Landmarken in die Vermarktung eingestiegen. Als Lockmittel führt der Aachener Projektentwickler nicht nur die niedrige Gewerbesteuer ins Feld, sondern auch einen „unverbaubaren Blick auf den Rhein“. Auch wenn das Grundstück im rückwärtigen Teil liegt, erlaubt die zulässige Höhe von maximal neun Stockwerken einen schönen Rundumblick. Das Gebäude sei als smart building konzipiert, so dass die Nutzer Beleuchtung, Beschattung und Kühlung per App steuern können, sagt Linden. Die Geräte im Gebäude seien untereinander vernetzt. Sensoren können erkennen, wie sich die Nutzung des Gebäudes optimieren lässt. „So wird etwa die Lüftung tätig, wenn der zulässige CO²-Gehalt in der Raumluft überschritten ist“, erklärt Linden. Oder schon beim Betreten wird der Mietarbeiter datentechnisch erfasst, daraufhin fährt der Aufzug selbständig herunter, um ihn in die Etage mit seinem Büro zu bringen. Eine solch intelligente Haustechnik könne helfen, Energiekosten zu sparen. „Ein Raum, indem sich niemand aufhält, wird auch nicht beleuchtet“, so Linden. Überhaupt legt Landmarken großen Wert auf Nachhaltigkeit, darauf werde unter anderem bei den verwendeten Baumaterialien (emissionsfrei) geachtet.

Anders als Landmarken hat die Complemus real estate GmbH bereits einen Hauptmieter für ihr Neubauprojekt gefunden, das direkt an der Wasserachse neben der UPS-Verwaltung entstehen soll. Ein Sicherheits-Unternehmen wird 75 Prozent des fünfgeschossigen Gebäudes (6300 Quadratmeter Nutzfläche) mieten, berichtet Projektleiter Florian Vetter. Mit der Vertragsunterzeichnung soll dann auch der Startschuss für den Baubeginn im 1. Quartal fallen. Das ebenfalls im Rheinpark ansässige Bauunternehmen Goldbeck wird als Generalübernehmer das Gebäude bis Mai 2022 fertigstellen. Einen Ankermieter zu finden sei in der derzeitigen Lage nicht einfacher geworden, bekennt Vetter. Wenn aber so ein Gebäude einmal konkrete Formen annehme, würden sich die restlich verfügbaren Flächen erfahrungsgemäß schnell füllen.

Auch für das Dauerproblem Mittagsverpflegung bahnt sich mittelfristig eine Lösung an. Auf Wunsch der Stadt soll eines der beiden Gebäude von Blue 714 im Erdgeschoss auch eine Gastronomie beherbergen. Jan Lohrum allerdings ist schneller. Der Betreiber des Hotel-Restaurants Zum Vater Rhein hat jetzt eine App entwickeln lassen, über die man morgens eine Mahlzeit für einen verabredeten Zeitpunkt bestellen kann. „Der Bon kommt direkt in der Küche an.“ Die Wegstrecke vom Rheinpark zum Hotel und das Verzehren schaffe man in der Standard-30-Minuten-Mittagspause. „Das Warten auf den Kellner erübrigt sich, weil man schon per App bezahlt hat.“