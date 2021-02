Kostenpflichtiger Inhalt: Hundesteuer in Langenfeld und Monheim : Warum der Zweithund die Steuer erhöht

Siegfried Arend aus Monheim – hier mit Mc Leod (klein) und Kenji – fragt sich, warum der zweite Hund die Steuer für beide erhöht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die Zahl der Hunde ist seit Corona in Langenfeld und Monheim gestiegen. Wer seinem Hund Gesellschaft verschaffen will, muss tief in die Tasche greifen. Denn der Zweithund gilt als Luxus und erhöht die Steuer für beide Tiere.