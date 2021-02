Urdenbacher Kämpe : Hochwassertouristen stören die Natur

Katrin Reuter (l.) und Elke Löpke appellieren an die Rücksicht der Menschen, die das Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe besuchen. Foto: RP/Dominik Schneider

Monheim Schon lange gibt es in der Urdenbacher Kämpe Ärger mit rücksichtslosen Ausflüglern. Die aktuelle Situation – das Hochwasser – lockt zusätzliche Besucher und verstärkt die Probleme.

Am vergangenen Wochenende musste Katrin Reuter zum ersten Mal die Polizei zu Haus Bürgel rufen. Zahlreiche Ausflügler waren im Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe unterwegs, parkten verbotswidrig direkt vor dem Tor des ehemaligen Römerkastells, auf den Wander- und Reitwegen und sogar auf den Feldern. Reuter ist Landwirtin, betreibt auf Haus Bürgel eine Kaltblutzucht und wohnt auch in der historischen Anlage. Seit langem ärgert sie sich über die zunehmende Rücksichtslosigkeit. In Zeiten von Corona kommen deutlich mehr Menschen als sonst in die Urdenbacher Kämpe, und das aktuelle Hochwasser lockt zusätzlich Schaulustige an. „Ich verstehe gut, dass man sich dieses Naturschauspiel ansehen will – ich selbst gehe auch zum Wasser. Aber das Verhalten, mit dem das einher geht, ist unerträglich“, so Reuter. Trotz eindeutiger Beschilderung verlassen die Menschen die Wege, treten Zäune nieder und schneiden Absperrgitter durch. Auf den Feldern der Kämpe sind bereits Trampelpfade entstanden, auf denen nichts mehr wächst, Hundekot verdirbt das Heu, das als Tierfutter dienen soll.

Der hohe Wasserstand sorgt für ein weiteres Problem. Die Wildtiere der Kämpe, Hasen, Füchse und einige Rehe, werden aus ihren Einständen und Bauten getrieben und haben kaum Möglichkeiten, sich vor stöbernden Hunden zu verstecken. Das bestätigt Elke Löpke, Leiterin der Biologischen Station von Haus Bürgel. Gerade im Winter, wenn weibliche Tiere trächtig sind, wirkt sich der Stress, den Menschen und Hunde bereiten, besonders negativ aus. Grundsätzlich begrüßt die Biologin, dass mehr Menschen, gerade Familien, in der Pandemie den Weg in die Natur finden. „Dort gibt es aber Regeln. Und wenn die Eltern diese ignorieren, wie sollen die Kinder sie dann lernen?“

Katrin Reuter wünscht sich eine stärkere Präsenz des Ordnungsdienstes, um die Situation in den Griff zu bekommen. Auch bei der Besitzerin von Haus Bürgel, der NRW-Stiftung und der zugehörigen Monheimer Betriebs-GmbH ist das Problem bekannt. Deren Vorsitzende Marion Niebel stellt klar: „Das Gelände von Haus Bürgel ist ein Privatgrundstück, Parken ist dort nur für Anlieger gestattet. Für Spaziergänger gibt es große Wanderparkplätze in Urdenbach und Baumberg.“ Derzeit werde an einem Konzept gearbeitet, dass die Situation beruhigen könnte. „Wir wollen aber sicherstellen, dass die Angestellten und Besucher von Haus Bürgel weiterhin dort parken können“, so Niebel. Das Haus Bürgel sich aktuell um eine Aufnahme ins Weltkulturerbe bemüht, dürfte wohl auch in Zukunft für viel Besucher sorgen.