Monheim Einbruch : Einbrecher stehlen Handtasche mit Geld und Papieren

Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest, die Werkzeug bei sich hatten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Monheim (elm) Einen ungebetenen nächtlichen Gast hatte die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung, die in einem Mehrfamilienhaus an der Neustraße liegt. Am Mittwochmorgen, zwischen 3 und 3.15 Uhr, stieg mindestens ein unbekannter Täter durch ein zuvor auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung ein, wie die Polizei mitteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während er die Räumlichkeiten durchsuchte, nahm er eine Handtasche mit Bargeld, Kreditkarte und persönlichen Papieren sowie ein Handy an sich. Eine Bewohnerin wurde durch Geräusche geweckt und auf den Einbrecher aufmerksam. Als sie laut um Hilfe rief, flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute durch das Fenster. Laut Zeugenaussage soll er etwa 25 Jahre alt sein, dunkel gekleidet – unter anderem mit einer Bomberjacke. Kurze Zeit später trafen alarmierte Polizeibeamte zwei verdächtige Männer an der Frohnstraße an. Die beiden 34- und 39-jährigen Monheimer hatten zwar verschiedene Werkzeuge dabei, aber keine Beute. Die Polizei ermittelt, ob sie mit dem Einbruch in Verbindung stehen.