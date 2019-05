LANGENFELD/DÜSSELDORF : Vergewaltiger zu langer Haftstrafe verurteilt

LANGENFELD/DÜSSELDORF Sieben Jahre und drei Monate Freiheitsentzug: So lautet das Urteil im Prozess gegen einen Marokkaner, der sich wegen Vergewaltigung und eines weiteren Versuchs der Vergewaltigung in Langenfeld vor dem Düsseldorfer Landgericht zu verantworten hatte.

Der Angeklagte war vor vier Jahren als Asylbewerber nach Deutschland gekommen und lebte zur Tatzeit in einer städtischen Unterkunft. Nachdem man seine DNA am Tatort in Langenfeld gefunden hatte, war der 29-Jährige in Untersuchungshaft gekommen.