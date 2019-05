Verlosung : RP verlost Karten für frivole Show

Evi und das Tier verwandeln den Schaustall in ein in Rotlicht getauchtes Moulin Rouge. Foto: RP/Veranstalter

LANGENFELD Evi und das Tier treten am Samstag im Schaustall mit burleskem Kabarett auf. Die Rheinische Post verlost Freikarten.

(mei) Burleskes Kabarett gibt es an diesem Samstag im Schaustall. Unter dem Titel „Sex, Quatsch und Rock‘n‘Roll“ stehen Evi und das Tier auf der Bühne. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 16, an der Abendkasse 18 Euro. Die Rheinische Post verlost dreimal zwei Freikarten. Wer heute bis spätestens 16 Uhr eine Mail mit dem Stichwort „Burleskes Kabarett“ im Betreff an die Adresse langenfeld@rheinische-post.de schickt, kommt in die Verlosung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.