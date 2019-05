Seniorenheime : Seniorenheim-Betreiber erwirbt Pro Talis

LANGENFELD/MONHEIM Die Alloheim-Gruppe betreibt eine Senioren-Residenz in Monheim und weitere Einrichtungen in anderen Städten. Mit dem geplanten Erwerb der Pro-Talis-Gruppe kommt wohl bald das Pflegeheim in Langenfeld hinzu.

Seit anderthalb Jahren betreibt die Pro-Talis-Gruppe in Langenfeld ein Seniorenheim mit 114 Pflegeplätzen. Die Pro Urban GmbH hatte es im Berghausener Neubaugebiet zwischen Blumen- und Düsseldorfer Straße für rund 12 Millionen Euro errichtet. Jetzt erwirbt die Alloheim Senioren-Residenzen SE (Düsseldorf) nach Angaben ihres Sprechers Rüdiger Stahlschmidt die Pro-Talis-Gruppe aus Meppen, die in der stationären Pflege, der ambulanten Versorgung, der Tagespflege und im Betreuten Wohnen aktiv ist. „Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der relevanten Kartellbehörden“, betont Stahlschmidt. Alloheim selbst betreibt unter anderem in Monheim die Seniorenresidenz am Ernst-Reuter-Platz. Nach Abschluss der genannten Transaktion, der noch im Sommer erwartet werde, vereint Alloheim laut Stahlschmidt rund 23.000 Pflegebetten und Apartments für Betreutes Wohnen unter seinem Dach. Pro Talis soll die Einrichtungen auch als Teil der Alloheim-Gruppe unter der seit mehr als 15 Jahren präsenten Pro-Talis-Marke führen.

(mei)