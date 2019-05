Monheim : Monheimer Bürger singen die Europahymne

Monheim KAB und Europa-Union werben für die Wahl.

(elm) Die Bürger Monheims sind eingeladen, am Samstag einen solidarischen „Europachor“ zu bilden. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Daniel Zimmermann soll um 11 Uhr auf dem Rathausvorplatz mit Unterstützung von Monheimer und benachbarten Chören die „Europahymne“ angestimmt werden. „So wie das gemeinsame Singen Menschen zusammenführt, möchten wir Menschen für Europa zusammenführen und begeistern“, sagt die KAB-Vorsitzende Kerstin Hoffmann.“ Die europäische Einigung sei unverzichtbar, auch wenn sich an manchen Stellen Unzulänglichkeiten auftäten, es hier und da Sand im Getriebe gebe, so Hoffmann. Nach Meinung der KAB und der Europa Union erlebe man derzeit, dass populistische Gruppierungen von links und auch von rechts zwar Europa ablehnten, aber dennoch an die ,Diätentöpfe’ eines Europaparlamentes heranwollten. „Diesen Parteien sollten wir allen am 26. Mai mit unserer Stimme eine Absage erteilen“, so die KAB-Vorsitzende.