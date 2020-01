Langenfeld : Jugendkunstschule bringt Farbe in den Winter

So unterschiedlich können Sonnenblumen aussehen. In den Kursen der Jugendkunstschule dürfen Kinder und Jugendliche kreativ sein. Foto: RP/VHS

Langenfeld Der Ableger der Langenfelder VHS hat das Programm fürs erste Halbjahr veröffentlicht. Geboten werden unter anderem Malen, Sägen, Tanzen.

Im Angebot sind auch ganz neue Kursangebote, teilen die Organisatoren mit. In der „Möbelwerkstatt“ (Kurs-Nummer 7111) können Acht- bis Zwölfjährige aus Kanthölzern, Leisten und Webfell Tierhocker und kleine Beistelltische zimmern. Wer es gerne ordenlich mag, kann mit der Nähmaschine eine Stifterolle selber nähen (Kurs-Nummer 7108). Rechzeitig zum Muttertag haben alle ab sechs Jahren die Möglichkeit, Überraschungsgeschenke für ihre Mütter zu basteln. Nachwuchsgärtner gestalten im Kursus „Die verrückte Pflanzenwelt“ (Kurs-Nummer 7114) auch ganz ohne grünen Daumen einen sehr besonderen Kaktus, den man niemals gießen muss, heißt es in der Ankündigung. Wer es besonders abwechslungsreich mag, kann in Kursen wie „Malen wie die großen Künstler“ oder in dem neuen Workshop „Sonntagskunst“ (Kurs-Nummer 7105) mit unterschiedlichsten Techniken experimentieren. Beim „Großen Mal-Mix“ (Kurs-Nummer 7118) dürfen Designer ab acht Jahren Textilien oder Porzellan ganz nach ihrem Geschmack gestalten, verspricht die Volkshochschule. Auch auf die Ferien darf man sich freuen, denn sowohl zur Oster- als auch zur Sommerpause geht es kreativ weiter: „Modedesign“ (Kurs-Nummer 7401) für Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren, „Meine kleine Nähwerkstatt“ (Kurs-Nummer 7121, geeignet für Kinder von sieben bis zwölf Jahren) oder „Fotojäger suchen Kunst“ (Kurs-Nummer. 7303, für Kinder von acht bis dreizehn Jahren) sind nur ein kleiner Teil des Ferienangebots.