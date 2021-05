Peter Klinkers ist tot : Stadt Langenfeld trauert um Ehrenringträger

Langenfeld Der langjährige CDU-Haushaltsexperte Peter Klinkers hat maßgeblich an Langenfelds Entschuldung mitgewirkt. Bürgermeister Frank Schneider würdigt die „große finanzpolitische Weitsicht“ des nun Verstorbenen.

Von 1984 an wirkte der Ratsherr ein gutes Vierteljahrhundert lang an den Geschicken der Stadt mit – und es ist kein Zufall, dass die beharrlich verfolgte Entschuldung Langenfelds mit Klinkers Wirkungszeit zusammenfällt. Wenn der damalige Kämmerer Winfrid Graw als Vater der 2008 erreichten Schuldenfreiheit gilt, so war Klinkers gewissermaßen deren Patenonkel. Dies würdigte Bürgermeister Frank Schneider am Pfingstwochenende auch in einem Nachruf der Stadt: „Peter Klinkers hat in mehr als zwei Jahrzehnten als finanzpolitischer Sprecher der CDU wichtige Weichen für Langenfelds positive Entwicklung gestellt und maßgeblich am Entschuldungskurs und an der Erhaltung der Schuldenfreiheit mitgewirkt. Dabei agierte er mit großer finanzpolitischer Weitsicht, die als Maxime unseren Kurs bis heute bestimmt.“ Zu den Mandaten, die der hauptberuflich in der Leverkusener Stadtverwaltung leitend Tätige ausfüllte, zählten Ausschussvorsitze (darunter Rechnungsprüfung!) und solche in den Gesellschafterversammlungen von Schauplatz GmbH und Stadtentwicklungsgesellschaft, im Verwaltungsrat der Stadt-Sparkasse sowie im Aufsichtsrat der Stadtwerke.