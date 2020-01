Langenfeld Vorlesen : Langenfelds beste Vorleserin

Langenfeld Georgina Larimar Heß (11) kann sich nun auf den Regionalentscheid vorbereiten.

Georgina Larimar Heß (11) von der Kopernikus Realschule heißt die Gewinnerin des Vorlesewettbewerbes in Langenfeld. In der Stadtbibliothek wurde zum 61. Mal entschieden, wer Langenfeld beim Regionalentscheid am 20. Februar in Heiligenhaus vertreten wird.