Themenwoche Bildung & Kultur : Wie die VHS ihr Jubiläum begeht

Mönchengladbach Die Volkshochschule wird 75 Jahre alt. Die Feier wird auf 2023 verschoben. Was die Einrichtung trotz der Corona-Pandemie derzeit an Veranstaltungen bietet.

Die Volkshochschule Mönchengladbach wird in diesem Jahr 75. Das wäre eigentlich ein Grund zum Feiern. Mit Ehrengästen von Oberbürgermeister Felix Heinrichs bis zur Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes, Annegret Kramp-Karrenbauer. Das wird wegen Corona auf die „Schnapszahl“ 77, also in das Jahr 2023, verschoben. Eine kleine Ausstellung soll es dennoch geben ab Herbst. Mit Exponaten wie dem ersten Gladbacher VHS-Programm.



„Wat is en Volkshochschul?“ – Diese abgewandelte Professor-Bömmel-Frage führt in die Weimarer Republik, in der „Bildung für alle“ Verfassungsrang erhielt. Deshalb sind etliche der 130 nordrhein-westfälischen und deutschlandweit 900 Volkshochschulen schon 100 Jahre alt. In Mönchengladbach begann man 1946 mit den noch heute aktuellen Schwerpunkten Fremdsprachen, Rechnen, politische Bildung vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Nazizeit. Der Diskurs „Wie wollen wir miteinander leben“ ist bis heute lebendig. Die VHS bietet Bildung für Erwachsene.