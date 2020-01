Jubiläum : Haus & Grund seit 100 Jahren in Langenfeld

Langenfeld/Monheim Zu seinem Jubiläum blickt der Verein, der die Interessen von Grund- und Immobilieneigentümern vertritt, zurück – und warnt vor weiteren Wohnungsmarktregulierungen.

Gut 100 Jahre ist es her, dass sich in Langenfelder Ortsteilen Haus- und Grundstückseigentümer zusammenschlossen, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Themen und Rahmenbedingungen haben sich verändert, doch den Verein „Haus & Grund“ gibt es noch immer.

Die staatlichen Eingriffe waren auch Thema beim Jubiläumsfest in der Richrather Schützenhalle. 250 Mitglieder und Gäste pflegten dort den Zusammenhalt und informierten sich. Dr. Johann Fliescher, Vizepräsident des Landesverbands, betonte, dass Haus & Grund „heute nötiger denn je“ sei. Erfreut reagierten die Zuhörer auf die Zusage von Vize-Bürgermeister Dieter Braschoss, dass „Sie sich in Langenfeld keine Sorge vor Enteignung und Häme machen müssen“.

Natürlich wurde auch die 100-jährige Geschichte von Haus & Grund in den Blick genommen. Als Quelle dienten besonders die alten Protokollbücher des Vereins. Die Tour d’Horizon führte unter anderem zu den Folgen zweier Weltkriege, wie etwa Einquartierungen, zwei Hyper-Inflationen, Hauszinssteuer (um Inflationsgewinne auszugleichen), Wohnraumbewirtschaftung oder Lastenausgleich. Aber auch Sachverhalte mit Gegenwartsbezug kamen zur Sprache, wie Wohngeldgesetz, Vergleichsmieten oder die „weißen“ und „schwarzen“ (Stadt- und Land-)Kreise. In der Branche stehen sie für Gebiete mit schwacher beziehungsweise starker Regulierung des Wohnungsmarktes durch Mieterschutz, Wohnraumbewirtschaftung oder Mietpreisbindung.