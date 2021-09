Aktion des Klimaschutzteams der Stadt : Sieger des Fotowettbewerbes „Langenfeld summt“

Langenfeld Das Motto in diesem Jahr lautete „Lebensräume“. Rund 80 Teilnehmer reichten 230 Motive ein. Die Siegermotive zeigen Flora und Fauna.

Bereits zum zweiten Mal hatte das Klimaschutzteam der Stadt Langenfeld naturbegeisterte d Fotografen dazu aufgerufen, ihre Bilder von heimischen Wildpflanzen und Insekten einzusenden. Das Motto in diesem Jahr lautete „Lebensräume“. Die Resonanz war erneut groß. Rund 230 Bilder von gut 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten die Klimaschützer. „Viele der Fotos waren so toll, dass die Auswahl der Gewinner wirklich nicht einfach war“, so Verena Wagner, die das Projekt „Langenfeld summt“ betreut und eine der drei Jurymitglieder war. Die Fotografen der drei besten Motive wurden nun in einer Preisverleihung geehrt und mit Pflanzengutscheinen und Naturgartenbuch bedacht. Die Gewinnerfotos werden auch einen Platz in dem im November erscheinenden, zweiten Langenfeld-summt-Kalender erhalten. Der erste Preis für eine besonders stimmungsvolle Aufnahme eines Rehs im Further Moor geht laut einer Pressemitteilung der Stadt an Stephan Kraus, der häufig mit seiner Kamera im Further Moor und der umliegenden Landschaft unterwegs ist. Zum zweiten Platz gratuliert Bürgermeister Frank Schneider (CDU) erneut Monika Brożek, die bereits im letzten Jahr mit einem beindruckenden Makrofoto die Jury überzeugen konnte. Sie hat mit ihrer Kamera eine mit Pollen gepuderte Biene auf einer Wegwarte festgehalten. Den dritten Platz belegt ein Foto von Reiner Rudolf. Es zeigt eine Spieglung auf einem Tümpel an der Wasserburg Haus Graven.