Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Inzidenz sinkt unter den Wert von 70

Kreis Mettmann Die technischen Probleme bei der Übermittlung von Zahlen an das Land sind überwunden. Jetzt gibt es wieder einen offiziellen Inzidenzwert im Kreis.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 660 Infizierte erfasst, 61 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 79 (-3; 3 neu infiziert), in Haan 33 (-2; 1 neu), in Heiligenhaus 25 (-5; 2 neu), in Hilden 58 (-8; 2 neu), in Langenfeld 47 (-8; 3 neu), in Mettmann 41 (+2; 3 neu), in Monheim 48 (-5; 2 neu), in Ratingen 217 (-17; 4 neu), in Velbert 91 (-12; 1 neu) und in Wülfrath 21 (-3).