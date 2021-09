Etatberatungen in Monheim : Rat: Kämmerer bringt am Mittwoch Haushalt 2022 ein

Im Rat wird am kommenden Mittwoch der Haushalt für 2022 eingebracht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Monheim In den folgenden Wochen wird der Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse und an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Wenn der Stadtrat am Mittwoch, 6. Oktober, ab 17 Uhr tagt, stehen unter anderem die Einbringung der Haushaltssatzung 2022 und der Stellenplan für das kommende Jahr auf der Tagesordnung.

In den folgenden Wochen wird der Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse und an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Der Entwurf mitsamt Anlagen ist von Kämmerer Roland Liebermann aufgestellt und von Bürgermeister Daniel Zimmermann bestätigt worden. Die Eckdaten werden erst kurz vor der Sitzung in das Ratsinformationssystem eingestellt.

Ab dem 18. Oktober steht der Haushaltsentwurf auch den Bürgern für eine Online-Beteiligung zur Diskussion und zur Abstimmung zur Verfügung. Seit Mitte September bis zum 4. Oktober geht der Online-Beteiligung erstmalig eine Ideensammlung über das städtische Portal „Mitplanen“ voraus.

Es werde bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen die haushaltswirtschaftlichen Erfordernisse für das Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung der Ziele der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, der Generationengerechtigkeit, der bestehenden örtlichen Verhältnisse sowie der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt nach bestem Wissen enthaltet, so der Kämmerer. Das notwendige wirtschaftliche Handeln der Stadt im neuen Haushaltsjahr erfolge unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Regeln und die vorgelegte Haushaltsplanung stelle eine geeignete Grundlage für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr dar.

Interessierte können die Ratssitzung im Rats-TV auf der städtischen Internetseite unter http://www.monheim.de/ratstv mitverfolgen. Der Livestream startet um 17 Uhr. Die Tagesordnungspunkte können anschließend auch über das Archiv einzeln abgerufen werden.

