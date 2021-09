Langenfelder Experten erklären’s : So wird der Balkon zum Solarkraftwerk

Langenfeld Energieberater erklären, wie sich auf kleinem Raum Sonnenstrom erzeugen lässt. In dem Vortrag geht es um Photovoltaiksysteme, die auch „Mini-Solaranlagen“, „Plug & Play-Solaranlage“ oder „Balkonmodule“ genannt werden.

Mit einem Stecker-Solargerät Strom erzeugen. Diese kleinen Photovoltaiksysteme werden auch „Mini-Solaranlagen“, „Plug & Play-Solaranlage“ oder „Balkonmodule“ genannt, weil sie sich beispielsweise an die Balkonbrüstung montieren lassen. Um eine „Anlage“ im technischen Sinn handelt es sich dabei aber nicht, sondern eher um ein Strom erzeugendes Haushaltsgerät, unterstreicht die Verbraucherzentrale. „Grundsätzlich erzeugt ein Solarmodul aus Sonnenlicht elektrischen Strom, den ein Wechselrichter in ,Haushaltsstrom’ umwandelt“, erklärt Experte Bublies. Dieser Strom werde direkt mit einem in der Wohnung vorhandenen Stromkreis verbunden. „Im einfachsten Fall stecken Sie dazu einen Stecker in eine vorhandene Steckdose.“