Langenfeld : Jugendkunstschule bietet Spaß in den Osterferien

In der Jugendkunstschule geht es kreativ zu in den Osterferien. Foto: RP/VHS Langenfeld

Langenfeld Wer noch keine Pläne für die Osterferien hat, wird vielleicht bei der Jugendkunstschule in Langenfeld fündig. Dort gibt es zahlreiche kreative Angebote.

Spaß für Kinder und Jugendliche bietet die Jugendkunstschule (JuKu) in den Osterferien an.

Im Workshop „Mein großer Osterhase“ (7 bis 12 Jahre) wird gesägt, geschliffen, angemalt und dekoriert. Aus einem großen Brett und Sperrholz gestalten und werken die Kinder am Sonntag, 10. April, von 9 bis 13 Uhr mit der Laubsäge einen großen Osterhasen. In der „Kleinen Stoff- und Lederwerkstatt“ für Kinder ab 7 Jahren, entstehen am Mittwoch und Donnerstag, 13./14. April, jeweils von 15 bis 18 Uhr kleine Täschchen, Beutel und Etuis aus Stoff und Leder. Es wird genäht, geklebt und verziert. Ab Dienstag, 19. April, können Kinder von 6 bis 11 Jahren in Tanzworkshops „Zumba Kids“ an vier Tagen, jeweils ab 10 Uhr, zu ihrer Lieblingsmusik tanzen.