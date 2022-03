Graffiti, Zoo und Klettern : Buntes Programm für die Osterferien in Erkelenz

In den Osterferien gibt es für Schulkinder in Erkelenz wieder viel zu erleben. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Wer Schüler ist und noch nicht weiß, was er in den Osterferien anstellen kann, wird vielleicht bei den Ferienspielen der Stadt fündig. An Angeboten mangelt es zumindest nicht.

In den Osterferien vom 11. bis 22. April bietet die Stadt Erkelenz mit den Ferienspielen ein buntes Programm mit Ausflügen und Aktionen für Schülerinnen und Schüler ab der ersten Klasse an.

Das Ferienprogramm startet mit dem Graffitiprojekt für Jugendliche ab 13, das sich auch in den Sommer- und Herbstferien fortsetzen soll. Beim ersten Workshop in den Osterferien wird den Teilnehmern an drei Tagen die Möglichkeit gegeben, die Kunst des Graffitis kennenzulernen. In der zweiten Ferienwoche kommt das Spielmobil zum Spielplatz im Ziegelweiherpark und bringt verschiedene Spielmöglichkeiten und Ideen mit. Für die Mutigen geht es gemeinsam mit dem Bus in die Kletterhalle nach Aachen, um die Gipfel der Halle zu erstürmen. Und zum Abschluss des Ferienprogramms machen sich naturbegeisterte Kids auf den Weg in den Tierpark nach Gangelt.

Neben dem städtischen Ferienprogramm machen auch die Jugendzentren verschiedene Angebote. So baut das ZaK erneut ein „Hochbeat“ mit viel musikalischer Untermalung und lädt dazu ein, fleischfreie Gerichte kennenzulernen. Im Oerather Mühlenfeld wird es eine Stadt-Rallye geben. Im Katho werden zwei Workshops zur Acrylmalerei angeboten. Im Cirkel finden in der ersten Woche Ferienangebote, zu allem was Spaß macht, statt, und wer Lust hat, kann mit in den Zoo nach Krefeld fahren.

Im Programmheft (auch online auf erkelenz.de) gibt es zahlreiche weitere Angebote, etwa aus der Stadtbücherei oder für einen WenDo-Kurs für Mädchen.

(RP)