Corona-Lage am Sonntag : Mehr als 10.000 Menschen im Kreis Mettmann in Quarantäne

Das Gesundheitsamt meldet für das Wochenende insgesamt 194 Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt weiter. Die Zahl der Menschen in Quarantäne steigt. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Sonntag.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Sonntag 7176 Infizierte erfasst, 83 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 662 (seit Freitag 22 neu infiziert), in Haan 452 (18 neu), in Heiligenhaus 311 (5 neu), in Hilden 797 (24 neu), in Langenfeld 920 (25 neu), in Mettmann 579 (18 neu), in Monheim 667 (11 neu), in Ratingen 1306 (19 neu), in Velbert 1098 (36 neu) und in Wülfrath 384 (16 neu). Für Samstag und Sonntag meldet der Kreis 194 Neuinfektionen.