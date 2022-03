Frauenfußball, Niederrheinliga : HSV ist absoluter Außenseiter

Alina Honold (vorn) hat für Tabellenführer FV Mönchengladbach in 18 Spielen 20-mal getroffen. Auf sie muss der HSV besonders achten. Foto: Dieter Wiechmann

Langenfeld Die Langenfelder Fußballerinnen sind weiter ersatzgeschwächt und treten nun beim Niederrheinliga-Spitzenreiter FV Mönchengladbach an. Trainer Carsten Kerkhoff hat seinen Vertrag beim HSV verlängert.

Die personelle Situation hat sich bei den Fußballerinnen des HSV Langenfeld im Laufe der Woche nicht entspannt. Und nun steht am Sonntag ausgerechnet das schwere Auswärtsspiel beim Niederrheinliga-Tabellenführer FV Mönchengladbach an (Anstoß, 17 Uhr). Derweil hat Trainer Carsten Kerkhoff seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert.

Der FV Mönchengladbach spielt eine herausragende Saison. Nach 20 Partien hat das Team von Marco Ketelaer 52 Punkte und damit vier mehr als der ärgste Verfolger SGS Essen III auf der Habenseite. Zudem stellt der FVM die beste Offensive sowie Defensive und mit Alina Honold die erfolgreichste Torjägerin der Niederrheinliga. Die 22-Jährige traf in nur 18 Begegnungen bereits 20-mal. Außerdem haben die Mönchengladbacherinnen seit der Vereinsgründung 2020 noch keine einzige Partie in der Meisterschaft verloren. Im Hinspiel unterlagen die Langenfelderinnen, die selbst auf Platz zwölf rangieren, mit 0:3 (0:1) und gehen auch diesmal als klarer Außenseiter in die Partie.