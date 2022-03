Hilfe für die Ukraine : Schüler gestalten Hilfskartons

Schüler aus Langenfeld und Monheim haben Kartons gestaltet, in denen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht werden. Foto: Kreis Mettmann

Langenfeld/Monheim Auch viele Schüler sind betroffenen von dem Krieg in der Ukraine. Zwei Schulen in Langenfeld und Monheim haben sich jetzt eine besondere Hilfsaktion ausgedacht.

Das Förderzentrum Süd des Kreis Mettmann mit seinen Schul-Standorten in Langenfeld und Monheim ist tief bewegt von den Nachrichten über das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Deshalb hat die Schulgemeinde ihr Mitgefühl in einem Projekt zum Ausdruck gebracht. „Nicht immer gelingt es uns, in so einer Situation die richtigen Worte zu finden. Manchmal ist es der bessere Weg, gemeinsam mit unseren Schülern im kunstvollen Gestalten einen Ausdruck zu finden“, sagt Schulleiterin Monika Mulders. „Deshalb haben wir in den vergangenen Tagen zahlreiche Umzugskartons bemalt und besprüht, die wir mit Spenden der Schüler und deren Familien füllen durften. Es ist ein mutmachender Gedanke, dass inmitten dieses grausamen Geschehens eine Ladung Kartons geliefert wird, die nicht nur die benötigten Güter bringen, sondern ein kunstvoller Ausdruck des Mitgefühls unserer Schüler sind.“