Lisa Schmiedlau übernimmt : Stadtteilkoordination in neuen Händen

Stadtteilkoordination in neuen Händen

Langenfeld Lisa Schmiedlau übernimmt im April die Vertretung von Mona Ende, die sich in der Elternzeit verabschiedet. Schmiedlau ist aber bereits ein bekanntes Gesicht in den Stadtteilen.

Die Arbeit der Stadtteilkoordinatorin übernimmt ab Anfang April Lisa Schmiedlau. Die studierte Sozialwissenschaftlerin vertritt die bisherige Koordinatorin Mona Ende während ihrer Elternzeit und freut sich auf die neue Aufgabe. „Sie ist bereits ein bekanntes Gesicht in der Langenfelder Stadtteilarbeit“, berichtet Marion Prell, Erste Beigeordnete und Fachbereichsleiterin für Soziales und Ordnung. Als studentische Mitarbeiterin hat Lisa Schmiedlau bis Mitte 2021 gemeinsam mit Mona Ende das Konzept zu teilhabefördernden Begegnungsangeboten und -orten für ältere Menschen im Auftrag der Politik erarbeitet und dafür mit vielen Akteuren in den sechs Stadtteilen gesprochen.

Die gebürtige Duisburgerin studierte den Masterstudiengang Stadt- und Regionalentwicklung an der Ruhr-Universität Bochum und freut sich, ihr Fachwissen sowie die Erfahrungen durch Praktika bei der Stadt Düsseldorf und in sozialen Einrichtungen in und für Langenfeld einzubringen.