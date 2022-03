Handball, Regionalliga : SGL will die Aufbruchstimmung konservieren

Die typische Pose: Trainer Markus Becker beobachtet die SG Langenfeld häufig mit einem Knie auf dem Boden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nach dem 30:29-Erfolg des Handball-Regionalligisten SG Langenfeld am Dienstagabend gegen den TV Aldekerk geht es für die Mannschaft des Trainer-Rückkehrers Markus Becker am Samstag zum Neusser HV.

Der Anfang ist gemacht, doch jetzt müssen die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld nachlegen. Nach dem 30:29-Erfolg am Dienstagabend gegen den TV Aldekerk geht es für die Mannschaft des Trainer-Rückkehrers Markus Becker am Samstag zum Neusser HV (19.30 Uhr). Beim Tabellensechsten hofft die SGL auf einen weiteren Befreiungsschlag im Abstiegskampf – und eine kleine Premiere. Denn zwei Siege in Folge gelangen dem Team aus der Posthornstadt in dieser Saison noch nicht. Bislang gab es nach jedem Erfolg stets einen Rückschlag. Ein Grund dafür, dass Langenfeld auf Platz zwölf mit neun Punkten nach 16 Spielen weiterhin im Abstiegskampf steckt. Doch unter Becker, der die SGL-Handballer gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Dennis Werkmeister und dem ehemaligen Wülfrather Christian Paul anleitet, keimt neue Hoffnung.

Mit einem Auge dürften Spieler wie Verantwortliche nach dem Abpfiff aber auch nach Essen schauen. Denn dort steigt nahezu parallel die erste Partie der Abstiegsrunde aus der dritten Liga. In der Gruppe sechs ist dann auch TuSEM Essen II aktiv, das im schlechtesten Fall in die Regionalliga müsste. Dort würde es dann einen Absteiger in die Oberliga mehr geben – oder aber eben nur den Tabellenletzten treffen. Der Klassenerhalt von TuSEM II reduziert also für die SGL das Abstiegsrisiko, und ein Erfolg im ersten Duell würde die Essener, die vier Punkte aus der regulären Saison mit in die Finalspiele nehmen, zumindest in eine aussichtsreiche Situation bringen.