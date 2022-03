Fußball, Bezirksliga : Bezirksliga-Duo fordert die Spitzenteams

Everard Mensah (rechts) und die Reserve des 1. FC Monheim empfangen bereits heute den Tabellenführer aus Solingen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der 1. FC Monheim II spielt bereits am heutigen Freitag gegen Spitzenreiter Solingen 03, die Sportfreunde Baumberg II folgen am Sonntag beim TSV Solingen, der SSV Berghausen tritt in Unterbach an, der HSV Langenfeld empfängt den Tabellenzweiten Eller 04.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Die Reserve des 1. FC Monheim eröffnet am heutigen Freitag (19.30 Uhr) den 18. Spieltag der Fußball-Bezirksliga mit ihrem Duell gegen Tabellenführer Solingen 03. Die Mannschaft von Trainer Michael Will sieht sich dabei als „krasser Außenseiter“. Mit dem Spitzenreiter und DV Solingen trifft der FCM in den kommenden zwei Spielen auf Teams, die laut Will mit der Prämisse antreten, aufzusteigen.

Er glaubt daher an eine besonders schwere Herausforderung: „Das wird eine knackige Aufgabe.“ Die Gäste hätten eine andere Qualität und andere Ziele als die Monheimer. Solingen verstärkte den Kader in der Winterpause noch einmal. Die Verantwortlichen holten in Rachid Bajut, Francesco Paolo La Rosa (VfB Solingen) und Vincenzo Lorefice (FC Remscheid) drei Spieler aus der Landesliga. Zudem kam Anatonios Kamplionis von Dessau 05 aus der Verbandsliga in Sachsen-Anhalt.

Dennoch glauben Will und seine Spieler an sich selbst. „In jedem Spiel ist etwas möglich“, betont der Coach. „Es wären Bonuspunkte. Wenn es nicht klappt, muss man damit leben.“ Zu den Langzeitausfällen von Anton Vogel und Tobias Krings gesellen sich beim FCM nun auch Marcel Tillges (Arbeit) und Marvin Kessler (fünfte Gelbe Karte).

Nachdem ihr Spiel gegen Schlusslicht Britannia Solingen ausfiel, brennen die Spieler des SSV Berghausen auf ihren nächsten Einsatz. Beim Aufeinandertreffen mit Unterbach am Sonntag (15 Uhr) müssen sie zeigen, dass die zweiwöchige Spielpause kein Problem darstellt. Diese Ausrede lässt Trainer André Köhler nicht gelten. Er bekräftigt: „Das ist nicht optimal, aber niemals eine Ausrede.“ Unterbach sei zwar eine insgesamt gute Mannschaft, und ihre Stärken lägen in der Schnelligkeit der Offensive, gleichzeitig zeige aber der Abwehrverbund große Schwächen. Welche Lücken Köhler dort genau ausgemacht hat, wollte er aber nicht verraten.

In den vergangenen Tagen lichtete sich das Lazarett des SSV. Nach vier positiven Corona-Befunden Mitte der Woche ist nur noch ein Spieler infiziert. Zudem kehren Kapitän Ralf Grutza (Probleme mit dem Sehnenansatz im Adduktorenbereich) und Marcel Gerasch (Oberschenkel) in der Verteidigung sowie Mittelfeldakteur Florian Franke (Fersensporn) zurück. Alle Spieler fielen über Monate aus.

Der HSV Langenfeld und Übungsleiter Daniel Gerhardt sind nach zwei spielfreien Wochen am Sonntag (15.15 Uhr) gleich beim Tabellenzweiten Eller 04 gefordert. Die Corona-Lage hat sich beim HSV in der Zwischenzeit entspannt. Nach der Verlegung des Spiels gegen Urdenbach aufgrund von fünf positiven Fällen, ist nur ein weiterer dazugekommen. Die fünf betroffenen Spieler haben die Quarantäne bereits wieder verlassen, müssen allerdings an den Leistungssport erst wieder herangeführt werden.

Die lange Pause sieht Gerhardt entspannt. Er sagt: „Natürlich ist es besser, im Rhythmus zu bleiben. Aber durch die Fälle war es besser für uns. So konnten alle ein bisschen runterfahren.“ Gegen Eller gilt es aber nun wieder hochzufahren. Mit dem Zweiten sieht Gerhardt sein Team auf Augenhöhe. „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Wenn man die Einstellung nicht mitbringt, lässt man die Punkte“, betont er. Florian Neß und Tim Cartus, Philipp Betz (Urlaub) und Nephtalie Ngomy Ndey (Knie) fehlen.

Für die SF Baumberg II und Trainer Sven Steinfort ist das Match gegen den TSV Solingen am Sonntag (15.30 Uhr) nicht nur eines mit dem punktgleichen Tabellennachbarn, es ist zugleich eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. TSV-Coach Nils Esslinger spielte selbst jahrelang bei der Ersten der SFB – und dort mit Steinfort zusammen. Hinzu kommen Verteidiger Christian Krone und Mittelfeldspieler Chadrak Bengi, der erst im Winter die Seiten wechselte. Der 20-Jährige sitzt jedoch eine Rotsperre ab.

Einen besonderen Einblick in die Spielweise der Sportfreunde, glaubt Steinfort, habe der Gegner dadurch aber nicht. „Wir kennen uns. Wir kennen uns schon aus der Kreisliga. Man trifft sich sehr oft. Es waren immer knappe Spiele, und es kommt auf die Tagesform an“, erläutert er. Dank der 13 Treffer seiner Mannschaft in zwei Spielen fahren Steinfort und seine Mitspieler „mit riesigem Selbstvertrauen“ zum Gastspiel im Südwesten der Klingenstadt.