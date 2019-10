Monheim : Künftige i-Dötzchen melden sich jetzt an

Auch die Kinder der Winrich-von-Kniprode-Schule freuen sich auf neue Mitschüler. Foto: RP/Thomas Lison

Monheim Die sechs Grundschulen im Stadtgebiet stellen sich im Oktober bei Tagen der offenen Tür vor. Für die Anmeldung werden Termine vergeben.

Zwar dauert es noch einige Monate, bis für viele Fünf- und Sechsjährige der erste Schultag bevorsteht, doch die meisten Mädchen und Jungen freuen sich schon jetzt sehr auf den neuen Lebensabschnitt. Und für das kommende Schuljahr 2020/2021 steht die Anmeldung der künftigen Erstklässler bereits kurz bevor, teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit. Die sechs Monheimer Grundschulen stellten sich außerdem mit Tagen der offenen Tür vor. So könnten die Kinder und deren Eltern ihre Wunschschule schon einmal vorab kennenlernen. Damit die Kleinen wissen, was demnächst auf sie zukomme, könnten sie während der Veranstaltung auch am Unterricht teilnehmen. Währenddessen erhielten die Väter und Mütter Auskünfte zur Einschulung, zum Schulbesuch und über die verschiedenen Ganztagsangebote.

Für die Anmeldung bitten die Grundschulen darum, einen Termin zu vereinbaren. Der zuständige Fachbereich Schulen und Sport der Monheimer Stadtverwaltung liefert den Familien einen Überblick mit allen angebotenen Zeiten. Wichtig zu wissen für Eltern: An den Tagen der offenen Tür ist keine Anmeldung möglich.

Info Hier stehen die Anmeldetermine Alle Anmeldetermine stehen auch auf www.monheim.de im Bereich „Kinder und Jugend“ unter „Schulen“ zur Verfügung.

Armin-Maiwald-Schule Humboldtstraße 12, Telefon 951 4210: der Eltern-Infoabend ist bereits am Dienstag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr im Mensagebäude. Der Tag der offenen Tür ist am 10. Oktober von 8.15 bis 9.30 Uhr; die Anmeldung ist vom 4. bis zum 8. November von 9 bis 13 Uhr möglich.

Winrich-von-Kniprode-Schule Monheimer Straße 5, Telefon 951 4510: Der Eltern-Infoabend ist am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr; einen Tag der offenen Tür gibt es dort am 27. September von 8 bis 9.30 Uhr. Anmeldung sind am 4., 5. und 6. November, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie am 9. November von 10 bis 14 Uhr., möglich.

Astrid-Lindgren-Schule Krischerstraße 33, Tel. 9514410: der Tag der offenen Tür ist am Freitag, 4. Oktober, 8 bis 10 Uhr. Die Anmeldung ist am 5. November von 8.30 bis 12.30 Uhr und am 6. und 7. November von 8.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Der Infoabend für die Eltern der Schulneulinge fand dort bereits statt.

Hermann-Gmeiner-Schule Erich-Klausener Straße 1, Telefon 951 4651. Die Anmeldung ist am 5., 7. und 9. November jeweils von 10 bis 14 Uhr. Die Tage der offenen Tür finden am 29. und 30. Oktober, jeweils von 10.10 bis 11.45 Uhr, statt.

Lottenschule Lottenstraße 6, Telefon 02173 9514430. Der Tag der offenen Tür ist am nächsten Mittwoch, 9. Oktober, von 8.30 bis 9.45 Uhr; die Anmeldungen sind am 4. November von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, am 5. November von 14 bis 18 Uhr sowie am 6. November von 14 bis 16 Uhr. Die Info-Veranstaltung für Eltern findet ebenfalls am 9. Oktober ab 19.30 Uhr im Mensagebäude statt.