Schule in Mettmann : „Bei Sprachferien auf kostenloses Storno achten !“

Hanno Grannemann ist Sprecher der weiterführenden Schulen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ferien mit Familienanschluss in England - das gehört in vielen Familien immer noch zum Standard. Die Anbieter schlagen kräftig die Werbetrommel. Doch viele Eltern geraten ins Grübeln.

Von Dirk Neubauer

Die Sprachreise nach Großbritannien mit Familienanschluss und Unterricht in den Sommerferien ist ein Klassiker. Zurzeit werben Veranstalter dafür. Doch es gibt zwei Unsicherheitsfaktoren: der Brexit und die Corona-Pandemie. Hanno Grannemann, Sie sind Sprecher der weiterführenden Schulen in Mettmann, raten Sie Eltern, ihre Kinder dennoch auf eine Sprachreise zu schicken.

Hanno Grannemann Selbstverständlich muss man in diesen Zeiten seine Entscheidung gut überdenken. Das Infektionsgeschehen lässt sich schwer voraussehen und damit verbundene Einschränkungen und Regelungen können sich jederzeit sowie auch noch kurzfristig ändern. In diesem Sinne empfehlen wir, Buchungen nur vorzunehmen, wenn eine kostenlose Stornierung oder eine Verschiebung auch recht kurz vor der Fahrt noch möglich ist. Der Brexit stellt im Allgemeinen kein Problem für Sprachreisen nach Großbritannien dar. Auch privat stehen wir vor dieser Frage, da unser Sohn ebenfalls in den Sommerferien eine Sprachreise nach York antreten will. Wir wollen ihm im Moment diese Möglichkeit noch offenhalten, müssen aber unter Umständen am Ende die Fahrt dann doch auf einen anderen Zeitpunkt verschieben.

Welche Punkte sollten Eltern beachten, bevor Sie eine Sprachreise buchen?

Grannemann Eltern sollten sich in jedem Fall vorher eingehend beraten lassen. Bei uns am Heinrich-Heine-Gymnasium ist eine Kollegin eigens für Austauschjahre und Sprachreisen zuständig. Sie hat alle aktuellen Möglichkeiten und Entwicklungen im Blick, weiß, worauf zu achten ist, und kann hilfreiche Tipps geben. Es gibt tolle Angebote, aber auch unseriöse Anbieter. Wichtig ist, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich stimmt, die Kinder in geeigneten, sorgfältig ausgewählten Familien untergebracht sind und es vor Ort sowohl professionelle Lernangebote als auch kulturelle Einblicke gibt.

Welche Vorteile können Schüler aus solch einem England-Aufenthalt ziehen?