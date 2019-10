Langenfeld : An zwei Schulen wird jetzt mit Kinderkleidung getrödelt

Langenfeld (ilpl) An diesem Wochenende laden gleich zwei Grundschulen zur Schnäppchenjagd ein.

Der Schulverein der Grundschule Richrath-Mitte bietet einen „Großen Late Night Trödel rund ums Kind“ an. Am Freitag, 4. Oktober, 19 bis 21 Uhr stehen in der Grundschule am Zehntenweg 45, auf zwei Etagen viele Verkaufstische mit Kinderbekleidung, Spielwaren, Kinderfahrzeugen, Kinderbüchern und mehr. In der Cafeteria gibt es eine große Auswahl an Fingerfood und Getränken. Die Einnahmen kommen ausschließlich den Schülern zugute. Anfragen unter tauschboerse-martinus@freenet.de.